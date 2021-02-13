Oyundan alınan Fenerbahçeli Caner Erkin, saha kenarındaki şişeleri tekmeledi
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Oyundan alınan Fenerbahçeli Caner Erkin, saha kenarındaki şişeleri tekmeledi

13.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:32
Oyundan alınan Fenerbahçeli Caner Erkin, saha kenarındaki şişeleri tekmeledi

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçın 82. dakikasında oyundan alınan Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, çıkarken saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta oyundan alınan sarı lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, bu duruma çok sinirlendi.

Oyundan alınmasına tepki gösteren 32 yaşındaki futbolcu, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeledi. Daha sonrasında tribüne çıkan milli yıldız zor sakinleşti.

YERİNİ TISSERAND'A BIRAKTI

Caner Erkin, mücadelenin 82. dakikasında yerini Danimarkalı defans oyuncusu Marcel Tisserand'a bırakmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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