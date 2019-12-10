: Canan Karatay'ın tavuk döner çıkışına sektörün temsilcileri ateş püskürdü

10.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:12

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son olarak tavuk dönerle ilgili sürpriz açıklamasıyla gündeme geldi.Karatay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni bir polemik konusu olan bu açıklamayla ilgili Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca ve Tüm Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal Özuçargil, Canan Karatay'ın tavuk dönerle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

"SIRF UCUZ DİYE KÖTÜ DEMEK DOĞRU DEĞİL"

SAİT KOCA: "Piyasada satılan tavuk etinden yapılmış döner ucuz değil. Çünkü tavuk döner genelde göğüs etinden yapılır. Göğüs etinin kilogram fiyatı da ortalama 9-11 TL arasındadır. Tavuk döner yapanlar da genelde 60 ila 80 gram arasında tavuk döner koyar. 100 gram koysa bile tavuk etinin maliyeti 1 TL olur. Ana hammadde de tavuk eti olduğu için maliyet çok yüksek değildir. Bu yüzden ucuz diye hileli demek yanlış olur. Her meslekte kötüler vardır. Burada da olabilir ancak sırf ucuz diye kötü demek hiç doğru değil."

"FAYDALI ŞEYLERE PARMAK BASSIN"

KEMAL ÖZUÇARGİL: "Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor' diyemeyiz. Merdiven altı kötü üretim ve satış yapan işletmeler yok mu, var. İyi çok iyi, kaliteli ve sağlıklı döner üreten işletmeler de var. Böyle bir genelleme yapmak yanlıştır. İyi işletmelere haksızlık olur. Lütfen hanımefendi kalp sağlığı ile ilgili konuşsun. Gıda ile ilgili konuşacaksa topluma faydalı şeylere parmak bassın."

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