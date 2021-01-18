Çanakkale'de bir kız çocuğunu ve 4 kadını taciz eden apartman görevlisi yakalandı
Çanakkale'de bir kız çocuğunu ve 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi H.E., yakalandı. Şüphelinin, daha önce de taciz suçundan emniyette 4 kaydının olduğu öğrenildi.
Çanakkale merkeze bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir kız çocuğu ve 4 kadın, kısa süreli aralıklarla apartman görevlisi H.E. tarafından elle taciz edildi.
Olayın ardından kadınların şikayetinin üzerine Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Tacizcinin peşine düşen ekipler, incelemeye aldıkları MOBESE ve 2 sokak üzerindeki binalara ait güvenlik kameralarından şüpheli H.E.'nin yerini tespit etti.
Taciz suçundan emniyette 4 kaydı daha bulunduğu anlaşılan H.E., ekiplerin harekete geçmesiyle kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evli olduğu da öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı