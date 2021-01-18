Çanakkale'de bir kız çocuğunu ve 4 kadını taciz eden apartman görevlisi yakalandı

Çanakkale'de bir kız çocuğunu ve 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi H.E., yakalandı. Şüphelinin, daha önce de taciz suçundan emniyette 4 kaydının olduğu öğrenildi.