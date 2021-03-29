Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın annesi ile tanıştı

Bir süredir İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman, ilişkisinde ikinci ciddi adımı attı. Şu sıralar İtalya'da olan Yaman, evlilik teklifinin ardından sevgilisi Leotta'nın annesiyle tanıştı.