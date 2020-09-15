Çan Gençlik Kalespor: 3-1
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Çan Gençlik Kalespor: 3-1

SALON: Aksaray Spor SalonuHAKEMLER: Tuncay Kandemir, Kadir GirenteKUZEYBORU: Dilek Kınık, Victorıa Gorrell, Matea Ikic, Arelya Karasoy, Dilara Yeşil, Hümay Topaloğlu, Annie Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Gizem Öcal, Merve Çepni, Ceren Nur Domaç, Dajana Boskovic, Arzum TezcanÇAN GENÇLİK...

Çan Gençlik Kalespor: 3-1
15.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:04

SALON: Aksaray Spor Salonu

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Kadir GirenteKUZEYBORU: Dilek Kınık, Victorıa Gorrell, Matea Ikic, Arelya Karasoy, Dilara Yeşil, Hümay Topaloğlu, Annie Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Gizem Öcal, Merve Çepni, Ceren Nur Domaç, Dajana Boskovic, Arzum TezcanÇAN GENÇLİK KALESPOR: Simay Gazi, Sıla Çalışkan, Elif Boran, Ana Paula Borgo, Ellen Braga, Thais Souza, Dilan Yaşar, Ceylan Arisan, Emine Arici, Hande Naz Şimşek, Işıl Öz, Dilara BağcıSETLER: 25-18, 25-17, 20-25, 25-20

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Kuzeyboru, sahasında Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.

- Aksaray

Kaynak: DHA

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