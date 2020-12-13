Çan Gençlik Kale Spor: 3-0
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Çan Gençlik Kale Spor: 3-0

13.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:26
Çan Gençlik Kale Spor: 3-0

SALON: Eczacıbaşı Spor SalonuHAKEMLER: Ebru Kaya, Akif AltınECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Hande, Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L), Fatma.ÇAN GENÇLİK KALE SPOR: Souza, Hande Naz, Ana, Braga, Nur, Sıla, Dilara (L), Işıl, Elif, Simay, Dilan.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Ebru Kaya, Akif Altın

ECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Hande, Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L), Fatma.ÇAN GENÇLİK KALE SPOR: Souza, Hande Naz, Ana, Braga, Nur, Sıla, Dilara (L), Işıl, Elif, Simay, Dilan.SETLER: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)

SÜRE: 83 dakika (29, 25, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi 22'nci hafta mücadelesinde Çan Gençlik Kale Spor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.


- İstanbul
Çan Gençlik Kale Spor: 3-0
Çan Gençlik Kale Spor: 3-0
Çan Gençlik Kale Spor: 3-0
Çan Gençlik Kale Spor: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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