BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Futbola 1.JFS Köln alt yapısından başlayan Bozdoğan, 1 Tem 2008 tarihinde 1. FC Köln alt yapısına transfer oldu. 2019 yılına kadar alt yapıda, U17 ve U19 kategorilerden forma giydi. Can Bozdoğan kimdir? Can bozdoğan kaç yaşında, hangi takımdan geldi?

CAN BOZDOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Nisan 2001

Kaç yaşında: 20 yaşında

Nereli: Köln, Almanya

Boy: 1,74 m Ş

Mevki: Orta saha

Can Bozdoğan (d. 5 Nisan 2001), Orta saha pozisyonunda görev yapan Türk asıllı Alman futbolcudur. Schalke 04'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

KARİYERİ

1. FC KÖLN

Futbola 1.JFS Köln alt yapısından başlayan Bozdoğan, 1 Tem 2008 tarihinde 1. FC Köln alt yapısına transfer oldu. 2019 yılına kadar alt yapıda, U17 ve U19 kategorilerden forma giydi.

SCHALKE 04

1 Ağustos 2019 tarihinde Bozdoğan, 700 Bin € karşığında Schalke 04 transfer oldu. Schalke 04 formasıyla ilk maçına 14 Haziran 2020'de Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile oynadığı maçta çıktı.

BEŞİKTAŞ

27 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye Süper Lig ekiplerinde Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştur. Beşiktaş kulübünde yapılan açıklamada;

" Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 Kulübü'nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz. „

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