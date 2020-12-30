Çameli Belediyesinde en düşük ücret 3 bin 560 TL

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2021 yılı itibariyle belediye personeli maaşının en düşük 3164 lira olarak belirlendiği, bu tutar ikramiyelerle birlikte hesaplandığında bir personelinin eline geçecek aylık net tutarın en az 3 bin 560 TL olduğunu söyledi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2021 yılı itibariyle belediye personeli maaşının en düşük 3164 lira olarak belirlendiği, bu tutar ikramiyelerle birlikte hesaplandığında bir personelinin eline geçecek aylık net tutarın en az 3 bin 560 TL olduğunu söyledi.

Belediye personelin maddi ve manevi her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, maaşa 52 günlük ikramiye eklendiğinde 1 personelin alacak olduğu aylık toplam ücret 3 bin 560 olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Arslan 2021 ücretlerinin 1 Temmuz 2021'de tekrar zamlanacağını, bu rakamlara yemek, yol, yakacak, aile, çocuk ve ikramiye gibi sosyal yardımların dahil olduğunu ifade etti. 2021 yılında bekar personelin en az 3 bin 560 TL, evli ve eşi çalışmayan personelin 3 bin 614 TL, evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu personelin ise 3 bin 654 TL, evli 2 çocuklu eşi çalışmayan 3 bin 696 TL, evli 3 çocuk eşi çalışmayan 3 bin 747 TL net maaş alacağını aktardı.

"Personelimizin hakkını, alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz"

Yeni ücretin hayırlı olmasını dileyen Başkan Arslan, "Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Allah'tır ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed, 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz' diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Alın teri ile ekmeğini kazanan tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı