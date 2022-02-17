CAMEK'ten istihdama tam destek

CANİK, SAMSUN (İHA) - İstihdam garantili Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), mobilya sektörüne nitelikli personel kazandırıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Canik Halk Eğitimi Müdürü Zekeriya Özkan ile birlikte Canik Meslek Edindirme Kursları'nı (CAMEK) ziyaret etti. Beraberindeki ziyaretçi heyetiyle birlikte kurslarda incelemelerde bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı, CAMEK'te verilen eğitimlerle mobilya sektöründe istihdam edilmek üzere nitelikli eleman yetiştirdiklerini ifade etti.

"Bölgemizdeki tüm kadınlara ve gençlere meslek kazandırmayı hedefliyoruz"

CAMEK projesini kadınlara, gençlere ve dezavantajlı gruplara meslek eğitimi ve istihdam imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirdiklerini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "CAMEK Canik Meslek Edindirme Kursları, 2021 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan 2 milyon TL hibe ile hayata geçirdiğimiz bir projemiz. CAMEK'te verilen eğitim programı ahşap CNC operatörü, bilgisayar destekli 3 boyutlu mobilya tasarım, mobilya döşeme dikiş, mobilya döşeme kesim kursları şeklinde dört farklı modülden oluşuyor. Burada eğitim alan kursiyerlerimiz meslek edinmiş olarak sektörün içine dahil olacaklar. Eğitimler güzel bir şekilde devam ediyor. Kursiyerlerimiz güzel ürünler ortaya koymaya başladı. Eğitimcilerimize, destek veren kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

CAMEK'te farklı meslek gruplarına yönelik eğitim ve istihdam imkanı sağlayacak programlara da başlanacağını ifade eden Başkan Sandıkçı, "CAMEK daha yeni başladı. İnşallah bundan sonra daha farklı modüllerle kurslarımız gelişecek, genişleyecek. Bizler Canik Belediyesi olarak bölgemizde mesleksiz genç ve kadın bırakmama adına tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

CAMEK'ten TEKNOFEST vurgusu

Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Canik Halk Eğitimi Müdürü Zekeriya Özkan ile birlikte CAMEK'i ziyaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, dört farklı eğitim programında eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Mobilya sektörüne yönelik ürettikleri çeşitli ürünleri sergileyen kursiyerler bununla birlikte özel olarak tasarladıkları çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sundu. Bu özel ürünler arasında yer alan TEKNOFEST 2022 için tasarlanmış model uçak ve model roketler Başkan İbrahim Sandıkçı'nın ve ziyaretçi heyetin büyük ilgisini çekti.

Programın sonunda tüm ziyaretçi, eğitmen ve kursiyerler avuçlarını boyayıp CAMEK'in oluşumuna katkı sağlayan bütün emektarlardan hatıra kalması amacıyla oluşturulan 'CAMEK Emek Ağacı' köşesine 'el izi baskısı' yaptı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret programı son buldu. - SAMSUN