Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Camdaki Kız yeni sezon ne zaman sorusu gündemde. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan dizi, Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi nedir? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Her karakteriyle ayrı bir psikolojik problemi ele alan Camdaki Kız dizisi yeni sezona başlamaya hazırlanıyor. Dizinin sevenleri Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman ve hangi gün başlayacak diye merak ediyor. Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Camdaki Kız yeni sezon ne zaman sorusu gündemde. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan dizi, Camdaki Kız yeni sezon yayın tarihi nedir? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin yeni dizilerinden "Camdaki Kız"ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin yeni bölümü 9 Eylül Perşembe (Yarın) akşamı ekrana gelecek.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Nalan hayalini kurduğu aşka kavuşur ve Sedat'la evlenir. Ancak annesinin despot yetiştirme tarzı sebebiyle uyanan korkuları bu rüyayı bir kabusa dönüştürür. Bu sırada Feride, Cana'dan Koroğlu ailesinin sırlarını öğrenir ve Sedat'la ilgili gerçek karşısında şok olur. Nalan düğün gecesinde korkuyla annesine koşar ancak Feride onu geri çevirir. Bu sırada olayların gidişatını değiştirecek olan Hayri çıkagelir.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu