Kış aylarında yağmurdan sonra çıkıyor! Çam mantarı, vatandaşın geçim kaynağı oldu

Türkiye'de en çok bilinen yaban mantarı türü olan ve ormanlık alanda yetişen çam mantarları,yoğun yağışların ardından görülmeye başladı.

KİLOSU 40 TL

Vatandaşlar, şubat-mart aylarındaki yağmurun ardından havanın güzelleşmesiyle ormanların yolunu tuttu. Lezzeti nedeniyle kilosu 40 TL'ye satılan çam mantarları, çok sayıda vatandaşın da geçici olarak geçim kaynağı oldu.

"TOPLARKEN DİKKATLİ OLUNMALI"

Ailesiyle mantar toplamaya çıkan Sevil Özdemir, "Topladığımız mantarları mangalda ızgara yapıyoruz, sotesini yapıyoruz. Fazla topladıklarımızı pazarda satıyoruz. Toplarken çok dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel