Callum Hudson-Odoi'nin Chelsea'deki En İyi Anları Chelsea altyapısından yetişen ve 2017-18 sezonuyla birlikte A takımda yer almaya başlayan İngiliz kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi, kısa sürede Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki yıldızları arasında yer aldı. Sürati ve etkili top sürme becerisiylr Frank Lampard'ın da en güçlü hücum silahlarından biri olan Hudson-Odoi'nin Chelsea kariyerinin şu ana kadar en iyi anları ekranlarınıza geliyor..

Chelsea altyapısından yetişen ve 2017-18 sezonuyla birlikte A takımda yer almaya başlayan İngiliz kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi, kısa sürede Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki yıldızları arasında yer aldı. Sürati ve etkili top sürme becerisiylr Frank Lampard'ın da en güçlü hücum silahlarından biri olan Hudson-Odoi'nin Chelsea kariyerinin şu ana kadar en iyi anları ekranlarınıza geliyor.. Kaynak: Dugout