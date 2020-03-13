Callum Hudson-Odoi'nin Chelsea'deki En İyi Anları
Chelsea altyapısından yetişen ve 2017-18 sezonuyla birlikte A takımda yer almaya başlayan İngiliz kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi, kısa sürede Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki yıldızları arasında yer aldı. Sürati ve etkili top sürme becerisiylr Frank Lampard'ın da en güçlü hücum silahlarından biri olan Hudson-Odoi'nin Chelsea kariyerinin şu ana kadar en iyi anları ekranlarınıza geliyor..
13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Chelsea altyapısından yetişen ve 2017-18 sezonuyla birlikte A takımda yer almaya başlayan İngiliz kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi, kısa sürede Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki yıldızları arasında yer aldı. Sürati ve etkili top sürme becerisiylr Frank Lampard'ın da en güçlü hücum silahlarından biri olan Hudson-Odoi'nin Chelsea kariyerinin şu ana kadar en iyi anları ekranlarınıza geliyor..
Kaynak: Dugout