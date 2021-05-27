Çalışkan: "Adana'nın sanayi kuruluşları Türkiye'nin onuru olacak"
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Çalışkan: "Adana'nın sanayi kuruluşları Türkiye'nin onuru olacak"

Çalışkan: 'Adana'nın sanayi kuruluşları Türkiye'nin onuru olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 sonuçlarını değerlendirerek, Adana'yı temsil eden sanayi kuruluşlarının artarak Türkiye'nin onuru olmaya devam edeceğini söyledi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 sonuçlarını değerlendirerek, Adana'yı temsil eden sanayi kuruluşlarının artarak Türkiye'nin onuru olmaya devam edeceğini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 sıralamasında, Adana sanayi firmaları Sasa Polyester 38., Beyteks Tekstil 246., Elita Gıda 249., Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 297., Akyem Adana Yem 315., ADM Besin ve Tarım A.Ş. 354., Güney Çelik Hasır ve Demir 387., Bossa 404., Omnia Nişasta 455., Gürsoy Yem 477. sırada yer aldı.

İSO 500 listesinde Adana'yı temsil eden firmaları tebrik eden ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Adana sanayisi; üreterek, ürettiğini ihraç ederek ve yeni yatırımları ile istihdamı arttırarak büyüme hedefini her daim korumuştur. Pandemi sürecinin yaşandığı zorlu bir dönemde hedeflerinden vazgeçmeden süreci iyi yöneterek İSO 500 listesinde yer alan firmaları tebrik ediyorum. Özellikle üyelerimizden Elita Gıda ve Akyem Adana Yem Beyza Piliç'i tebrik ediyorum" dedi.

Pandemi sürecinin ardından büyüme ivmesini arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Çalışkan, "Korona virüs sürecinden tüm sektörler etkilendi. En son açıklanan İSO 500-2019 raporuna göre bu yıl Adanamızdan katılan firma sayısında azalma görülmektedir. Pandemi etkisinin azalmaya başladığı bugünlerde, hedeflerimize ulaşma adına, ileriye yönelik çalışmalarımızı yapmamız gerekmektedir. İnanıyorum ki Adana'mızı temsil eden sanayi kuruluşları artarak Türkiye'nin onuru olmaya devam edecek" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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