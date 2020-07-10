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Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Konyaspor'un Gaziantep'e yenildiği maçta olaylar çıktı. Maçın bittiği zannedilerek statta müzik çalınınca çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u teknik direktörü Bülent Korkmaz, zor sakinleştirdi.

10.07.2020 00:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:23

Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, öne geçtiği maçta Gaziantep Futbol Kulübü'ne son dakikalarda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu. 90+9'daki golün ardından maçın bittiği zannedilerek statta müzik çalınınca iki takım oyuncuları arasında sinirler gerildi.

Konyaspor'da Uğur Demirok çılgına dönerken tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcusunu sakinleştirmekte güçlük çekti. Korkmaz'ın Uğur'u sakinleştirmeye çalışırken öğrencisinin yakasına yapışması görüntülere yansıdı.

Futbolcular soyunma odasına giderken, maçın hakemi Hüseyin Göçek, oyuncuları geri çağırdı.

Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
(Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

GAZİANTEP, KONYA'YI ATEŞE ATTI

Gaziantep, karşılaşmayı 87'de Alexandru Maxim (penaltıdan), 89'da Furkan Soyalp ve 90+9'da Bartlomiej Pawlowski'nin golleriyle 3-1 kazandı. Yeşil beyazlıların tek sayısı ise 13. dakikada Deni Milosevic'ten geldi. Bu sonucun ardından Konyaspor, 30 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.

Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti

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Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
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