"Çal Karası" üreticisinin yüzü gülüyor

29.08.2019 13:11

Denizli yöresinde "Çal Karası" olarak bilinen siyah üzüm, bu sezon yağışlar sayesinde artan verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan "Çal Karası"nın hasatına, 180 bin dekarlık alanda başlandı. Üreticiler üzümleri hasatın ardından ön işlemden geçirerek "yaş" ve "kuru" olarak ayrıştırıyor. Üzümler, tüccarlar tarafından bağdan alınarak fabrika ve depolara ulaştırılıyor. Kuru üzüm, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticinin son yıllarda beklediği geliri elde edememesi nedeniyle ileride üzümün ithal edilmek zorunda kalınabileceğini savundu.

Bekilli, Baklan ve Güney ilçe belediye başkanlarıyla bir çalışma başlattıklarını kaydeden Akcan, "Çiftçilerimizle hareket ederek üzüm fiyatlarını belirleyerek üzüm üretim alanlarındaki rekolte düşüşünü önlemek istiyoruz. Bu sayede alıcı firma ile üretici arasında bir bağ kurarak herkesin kazandığı bir oluşum meydana getirmek istiyoruz." dedi.

Verimden bu yıl memnun olduklarını da belirten Akcan, "İlçemizde bu yıl üzüm rekoltesi geçen yıllara göre oldukça iyi. Bağlarımız ve üzümlerimizin kalitesi çok güzel. Geçen yıl 126 ton rekolte varken bu yıl ise 180 bin ton rekolte bekliyoruz. Geçen yıla oranla yüzde 60 rekolte artışımız var. Kuru üzümün borsadaki kilogram fiyatı 12-13 lira bandında seyrediyor. Bu çok iyi bir rakam. Biz, Sultaniye cinsi üzümün kilogramı 3 lira, Çal Karası cinsi üzümün kilogram fiyatının ise 3.5 liraya alınmasını talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bekilli'de bu yıl 35 bin ton, Baklan'da 10 bin ton ve Güney'de 30 bin ton üzümün hasat edilmesini beklediklerini ifade ederek, "Buradaki üzüm üretiminde 2018-2019 yılındaki maliyet artışı yüzde 44. Biz de geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 44 ilave yapıp, üretici firmalara teklifte bulunduk. Amacımız çiftçilerle birlikte hareket etmek. Bu bölgedeki kantarların yüzde 99'u belediyelere ait. 4 belediye kantarları kapatacağız. 'Siz burada alım yapamazsınız' diyeceğiz. Gerekirse vatandaşlarla karşı karşıya geleceğiz ama bu işin düzene oturmasını sağlayacağız." diye konuştu.

İlçedeki üzüm bağlarını incelemek için Çin'den bir heyetin geldiğini de anlatan Akcan, heyetin üzümleri çok beğendiğini ve ilk siparişlerini verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA