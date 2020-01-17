Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı
Haberler » Güncel » Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı - Haber

Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

17.01.2020 23:55 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:55
Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

 

MUĞLA'nın ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği K.K.?yı yolda yürürken durdurdu. K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisinde gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler