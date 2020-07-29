Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti
Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsettiSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen kedinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.
29.07.2020 12:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:52
Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen kedinin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.
Pamukova ilçesinde yaşayan Oğuz Akın, 6 aylık 'Çakıl' ismini verdiği kedisine haşladığı mısırı uzattı. Kedi koçandan mısır yerken, Oğuz Akın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oğuz Akın kedisinin mısır yediği anları, sosyal medyada paylaştı. Kedinin mısır yediği anlar tebessümle izlenirken, görüntüler beğeni topladı.
Kaynak: DHA