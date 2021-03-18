Caiz Coin nedir? Caizcoin ne işe yarar? Caizcoin nasıl alınır?

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Caizcoin. Almanya-Frankfurt merkezli Caizcon'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Caizcoin, "İslam alimleri tarafından İslami finans hukukuna uygun olarak" faaliyet yürütüyor. 15 Ocak'ta 'özel satışlara' başladı. Caiz Coin nedir? Caizcoin ne işe yarar? Caizcoin nasıl alınır?

CAİZ COİN NEDİR?

Caizcoin Almanya merkezli kurulan ve Türkiye kökenlilerle bağlantılı olarak üretime ve satışına başlanan kripto para birimi. Bu para birimi ile yapılan işlemlerin caiz olduğu iddia ediliyor.

Merkezi olmayan finans artık herkes için erişilebilir durumda.

İslami finans standartlarına uygun kripto token

Silah, tütün, yetişkin endüstrisi, alkol veya domuz eti endüstrisi gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle iş yapılmaması.

İslami Finans standartlarına uygun cüzdan ve borsaların kullanılması.

İslam ahlakına uygun kredi limitleri.

İslami normlara uygun proje finansmanı.

Küresel bankacılık varlıklarında ve yatırımlarında 162 trilyon ABD dolarına ulaşma potansiyeli.

Yatırım kataloğu için İslami platforma kolay yatırım (devlet direktifleri, hisse senetleri, mülk, fonlar ve diğerleri)

SOSYAL MEDYA KANALLARI

Londra ve Viyana gibi kentlerde de ofisi bulunduğu öne sürülen Caizcoin'in "iş, teknoloji ve finans alanlarında çalışma yürüten kişiler tarafından oluşturulduğu" ifade ediliyor.

Platformun Instagram, Telegram ve Facebook sayfaları da bulunuyor. 11 bine yakın kişi, Caizcoin'in Telegram hesabına abone olmuş durumda. Şeriata uyumlu kripto paranın Facebook'ta bini, Instagram'da da 6 bini aşkın takipçisi var; Twitter hesabı ise kapatılmış. Platform adına açılan YouTube kanalında ise herhangi bir içerik yer almıyor. Kanalın abone sayısı da görünmüyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ BELİRSİZ

Müslümanları ve Müslüman olmayanları "İslami coine yatırım yapmaya" çağıran Caizcoin'in alışverişlerde de kullanabildiği ifade ediliyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, Caizcoin'i almanın 3 yolu bulunuyor. Bunlardan biri, Ethereum ağında geliştirilen token'ları destekleyen MetaMask cüzdan sistemini kullanmak. İkincisi Ethereum'la, üçüncüsü ise Caizcoin'e bir form göndererek coini gerçek parayla satın almak.

Caizcoin'den nasıl kâr edileceği ve sistemin nasıl çalıştığı konusu oldukça belirsiz. Buna dair ne internet sitesinde ne de yabancı basında yer alan haberlerde kayda değer bir bilgi yer alıyor. Sosyal medyada ise pek çok kullanıcı, Caizcoin'in 'yeni bir saadet zinciri' olacağını düşünüyor.