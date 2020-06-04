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Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu

İngiliz ekibi Leicester City, Barcelona, Liverpool ve Manchester City gibi dünya devlerinin ilgilendiği milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerin koronavirüs nedeniyle askıya aldı.

04.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:01

Barcelona, Liverpool, Manchester City gibi takımların transfer listelerinin ilk sırasında yer alan Çağlar Söyüncü ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın kulübü Leicester City, koronavirüs salgını nedeniyle sözleşme görüşmelerini durdurma kararı aldı.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers; Çağlar Söyüncü ve James Maddison ile yeni sözleşme konusunda yapılan görüşmelerin daha sonra devam ettirilmek üzere askıya alındığını açıkladı.

Buna karşın İngiliz Basını, Leicester'ın her iki oyuncuyu da takımda tutmak istediği ve bu yüzden önümüzdeki aylarda yeniden masaya oturulacağını iddia etti. Çağlar Söyüncü, 2018 yaz transfer döneminde 21 milyon euro karşılığında Leicester'a transfer olmuştu.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

İngiliz ekibiyle 2023'e dek sözleşmesi bulunan milli yıldız; takımının bu sezon Premier Lig'de oynadığı 29 maçın 28'inde forma giydi. 24 yaşındaki stoper, bu maçların hepsine de ilk 11'de başladı.

(Kaynak: TRT Spor)

Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
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