Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, sahasında West Ham'a 3-0 mağlup oldu
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Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, sahasında West Ham'a 3-0 mağlup oldu

04.10.2020 16:04 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:21

İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında West Ham United'a 3-0 kaybederek ummadığı bir kayıp yaşadı.

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Brendan Rodgers'ın takımı Leicester City ile David Moyes'in çalıştırdığı West Ham United kozlarını paylaştı.

King Power'da oynanan karşılaşmada Leicester City rakibine 3-0'lık skorla yenildi. West Ham United'ın gollerini 14. dakikada Michail Antonio, 34'te Pablo Fornals ile 83'te Jarrod Bowen kaydetti.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, sahasında West Ham'a 3-0 mağlup oldu

CENGİZ 55'TE OYUNA GİRDİ

Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, yeni transfer Cengiz Ünder 55. dakikada Amartey'in yerine oyuna girerek Leicester formasını ilk kez terletti.

Alınan bu sonucun ardından Leicester City 9 puanda kalırken, sezonun ilk yenilgisini aldı. West Ham United ise 6 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Leicester sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. West Ham, Tottenham'a konuk olacak.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, sahasında West Ham'a 3-0 mağlup oldu
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