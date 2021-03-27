Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'da ilk resmi golünü attı
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Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'da ilk resmi golünü attı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'da ilk resmi golünü attı

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Norveç'e karşı 2. golünü atan Çağlar Söyüncü, Ay-yıldızlı forma altında ilk resmi golünü kaydetti ve farkı 2'ye çıkararak takımı rahatlattı. Başarılı savunmacı, 2018 yılında Tunus ile oynanan özel karşılaşmada da bir gol kaydetmişti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 gibi net bir skorla geçen A Milliler, gruptaki ikinci maçımızda ilk yarıyı Norveç karşısında 2-0 önde kapattı.

SİFTAHI YAPTI

A Milli Takım'ın savunmadaki en önemli oyuncularından Çağlar Söyüncü, Haaland-Sörloth ikilisi ile mücadele ederken hücumda takıma büyük bir katkı sağladı. Norveç ile oynanan maçta Çağlar, takımının ikinci golünü attı ve böylece Ay-Yıldızlı forma altında ilk resmi golünü kaydetmiş oldu. Çağlar Söyüncü, 2018 yılında Tunus ile oynanan özel karşılaşmada bir gol kaydetmişti

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- Ali Gülhan
Ali Gülhan
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