Çağlar Söyüncü, 4 Yılda Amatör Kümeden Premier Lige Yükseldi

Premier Lig ekibi Leicester'a 20.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına transfer olan Çağlar Söyüncü'nün kariyerindeki müthiş yükselişi, gençlere örnek olacak cinsten...

2014'te Gümüşordu formasıyla bölgesel amatör ligde forma giyen Çağlar, kısa zamanda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

1 yıl sonra seviye atlayıp Altınordu formasıyla TFF 1. Ligde top koşturdu. 2015'te dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, Çağlar'ı Ay-Yıldızlı takıma davet etti. Genç oyuncu 17 yıl sonra İzmir'den Milli Takım'a çağrılan ilk futbolcu oldu. Sergilediği müthiş performans, 2016'da Çağlar'ın 1. Lig'den Bundesliga'ya dikey geçiş yapmasını sağladı. Henüz 20 yaşında Freiburg'da forma giydi.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ve Freiburg formasıyla Leicester'ın scout ekibinin dikkatini çekmeyi başaran milli futbolcu, Ada'da transferin son gününde Premier Lig ekibine transfer oldu. 4 yılda amatör kümeden Premier Lige yükselen Çağlar Söyüncü Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.