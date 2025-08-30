Ç. Rizespor'un iptal edilen gollerinde kararlar doğru mu, yanlış mı (Galatasaray Ç. Rizespor)?

Öte yandan, Çaykur Rizespor'un ağlarla buluşturduğu ancak hakem kararıyla geçerlilik kazanmayan golleri tartışma konusu oldu. Futbolseverler, bu iptallerin doğru olup olmadığı sorusunun yanıtını merak ediyor. Ç. Rizespor'un iptal edilen gollerinde kararlar doğru mu, yanlış mı?

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı son 19 mücadelede yenilgi yaşamadı. En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, o karşılaşmanın ardından taraftarı önünde çıktığı 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek dikkat çeken bir başarıya ulaştı.

GALATASARAY'IN SKOR GÜCÜ

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 19 lig karşılaşmasında rakip ağları tam 49 kez havalandırdı. Bu periyotta kalesinde yalnızca 15 gol gören sarı-kırmızılılar, hücumdaki üretken oyunuyla seyircisine keyifli anlar yaşattı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLLERİ

Mücadelenin 35. dakikasında Çaykur Rizespor'un bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

44. dakikada ise Leroy Sané'nin tehlikeli bölgede top kaybı sonrası Laçi Sowe'un pasıyla ağlara giden top bir kez daha ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

HAKEM KARARLARI ÜZERİNE YORUMLAR

Karşılaşmada verilen iptal kararları, hakem otoriteleri ve futbolseverler arasında tartışmalara yol açtı. Pozisyonların doğru değerlendirilip değerlendirilmediği maçın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Deniz Ateş Bitnel:

"Hep söyledim yine söyleyeceğim... Santimlerle iptal edilen goller beni vicdanen rahatsız ediyor ama teknolojiye güvenmek zorundayız.!!!"

