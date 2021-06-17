Buz pateninin başarılı kardeşlerine tebrik
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Buz pateninin başarılı kardeşlerine tebrik

Buz pateninin başarılı kardeşlerine tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Buz Pateni Federasyonu'nca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nda başarılarıyla şampiyonluk ve dördüncülük kazanan Atlı kardeşler, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün konuğu oldu.

Buz Pateni Federasyonu'nca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nda başarılarıyla şampiyonluk ve dördüncülük kazanan Atlı kardeşler, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün konuğu oldu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Buz Pateni Federasyonu'nca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası'nda başarılara imza atan Derinceli öğrencileri makamında konuk etti. Zorlu organizasyonda şampiyon olan Işılay Defne Atlı, üçüncü olan Muhammed Arda Atlı ve dördüncü olan Yiğit Mert Atlı kardeşleri konuk eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün başarılı sporcuları tebrik etti.

Ziyarette çocukların velisi Özlem Atlı, Pakmaya Abidin Pak İlkokulu Müdürü İsmail Hakkı Yılmaz, Pakmaya Abidin Pak Ortaokulu Müdürü Semih Küçük, 1/C Sınıf Öğretmeni Ensar Akyol, spor hocaları Mülkinaz Bıyık da hazır bulundu. Üç kardeşin başarılarıyla örnek olduğunu belirten Başkan Aygün, "Bizler de inşa ettiğimiz Gençlik ve Spor Merkezleri ile çocuklarımıza spor yapacakları alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki ilçemizdeki tesisler çoğaldıkça başarı da aynı oranda artacak" dedi. - KOCAELİ

Buz pateninin başarılı kardeşlerine tebrik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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