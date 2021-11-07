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Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de yapıldı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Spor
Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de yapıldı

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de tamamlandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan yarışmaya, 22 kulüpten 83 kadın ve erkek sporcu katıldı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, junior E, F ve G kategorilerinde alınan sonuçlar şöyle:

"Junior E Kategorisi

Kadınlar:

1- Elif Doğa Derin

2- Damla Abdurrezzak

3- Elzem Taş

Erkekler:

1- Emir Kaner Aydın

2- Muhammet Çukan

3- Yusuf Can Bozdağ

Junior F kategorisi

Kadınlar:

1- Mila Kuşkay

2- Ayşe Reyhan Uçan

3- Eflal Zümra Aydın

Erkekler:

1- Selim Pehlivanoğlu

2- Doğay Ali Günal

3- Yaman Haspişiren

Junior G kategorisi

Kadınlar:

1- Ahsen Büşra Alpartin

2- Gülce Metin

3- Masal Mina Çağlan

Erkekler:

1- Ertuğrul Fatih Çevik

2- İbrahim Efe Yanık

3- Musab Ali Alsaç"

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de yapıldı

Buz Pateni Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları, Kocaeli'de yapıldı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor Haberleri
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