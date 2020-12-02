Büyükşehirden KESS yönetimine ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Kenan Evren Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek'i makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, inceleme ziyaretlerine devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi almaya devam eden Öztozlu, peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarının yapıldığı Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde, ziyarette ve incelemelerde bulundu. Ali Öztozlu, Kenan Evren Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ümit Türek'e konuk oldu. Ziyarette Öztozlu'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği ve Mezarlıklar Daireleri Başkanı Hakan Göktaş eşlik etti. Kooperatif binasında yapılan ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Türek'e porselen fincan takımı hediye ederken, Başkan Türek, yapılan çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ziyaretinin ardından Kooperatif Başkanı Ümit Türek ile birlikte Kenan Evren Küçük Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Daire başkanlarının da eşlik ettiği inceleme gezisinde Kenan Evren Sanayi Sitesi'ne yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı