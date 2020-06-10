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Büyükşehir normalleşmeye yüzme ve tenisle başlıyor

Bursa'da Korona virüs tedbirleri kapsamında spor okulları ve branş eğitimlerine ara veren ancak bu süreçte vatandaşların zinde kalması için sporu online olarak evlere taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tenis ve yüzme branşı ile yetişkin yaz kurslarına başlıyor.

Büyükşehir normalleşmeye yüzme ve tenisle başlıyor
10.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:08

Bursa'da Korona virüs tedbirleri kapsamında spor okulları ve branş eğitimlerine ara veren ancak bu süreçte vatandaşların zinde kalması için sporu online olarak evlere taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, tenis ve yüzme branşı ile yetişkin yaz kurslarına başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, korona virüsle mücadele devam ederken, yeni normalleşme süreciyle birlikte tüm hijyen tedbirlerini alarak yeniden sahalara iniyor. İlk etapta yüzme ve tenis branşları ile 16 Haziran'dan itibaren yetişkin kursları başlıyor. Yüzme kursları Fethiye Yüzme Havuzu, Şahin Başol Yüzme Havuzu, Kestel Yüzme Havuzu, Gürsu Yüzme Havuzu ve Mihraplı Yüzme Havuzu'nda, tenis kursları ise Acemler BUSKİ Spor Tesisleri ile Hüdavendigar Spor Tesisleri'nde verilecek. Kurslara katılım için kayıt yapılması zorunluluğu bulurken, 10 Haziran'da başlayan kayıtlar devam ediyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, kursun düzenleneceği tesisle irtibata geçip, kayıtlarını kolaylıkla yaptırabilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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