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Büyükşehir Kağıtspor voleybolda liderliğini sürdürdü

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı 1. ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

16.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:30
Büyükşehir Kağıtspor voleybolda liderliğini sürdürdü

Büyükşehir takımı 1. ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.


Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ilimiz temsilcisi Büyükşehir Kağıtspor, 14. maçında İzmit Hasan Gemici Salonu'nda Alanya Belediye ile karşılaştı. Rakibini 3-1 ile geçen mavi beyazlılar liderliğini korudu. Mücadelenin ilk setini 22-25 kaybeden Kağıtspor, çekişmeli geçen sonraki üç seti 26-24, 25-20 ve 25-22 skorlar ile kazanarak 14'üncü maçında 12. galibiyetine imza attı. Mavi beyazlılar aldıkları sonuçla haftayı lider olarak kapattı.


Lacivert Beyazlılar ligin 15. Hafta müsabakaları kapsamında İstanbul temsilcisi İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile deplasmanda mücadele edecekler. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabaka Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 18.30'da oynanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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