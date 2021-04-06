Büyükşehir'in pehlivanı Budak Türkiye birincisi oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cüneyt Budak, U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cüneyt Budak, U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen şampiyonaya Gençlik Spor Kulübü 5 sporcu ile katıldı. 70 kiloda mücadele eden Budak, finalde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 61 kiloda güreşen Mehmet Ali Kesti de çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. Türkiye şampiyonu olan Budak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "EBB Gençlik Spor Kulübü'müzün mensubu olarak 70 kiloda rakiplerimi yenerek Türkiye şampiyonu oldum. Bize her türlü desteği sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha sıkı çalışarak Avrupa şampiyonu olup ay yıldızlı bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandıracağım" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı