Büyükşehir'in güreşçisi ülkeye milli gururu yaşattı
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Büyükşehir'in güreşçisi ülkeye milli gururu yaşattı

Büyükşehir'in güreşçisi ülkeye milli gururu yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'da düzenlenen 38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye'yi temsilen mindere çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Ensar Karabacak 67 kiloda bronz madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye'yi temsilen mindere çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Ensar Karabacak 67 kiloda bronz madalya kazandı.

Sakarya Güreş Takımı'nın Milli Takım'ı temsil eden güreşçisi Ensar Karabacak, İstanbul'da gerçekleştirilen 38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda ülkesini temsilen mindere çıktı. 12 ülkeden 200 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye'nin güreşçileri elde ettiği başarılarla ülkesine tarihi bir gün yaşattı. Farklı klasmanlarda yürütülen müsabakalarda Sakaryalı güreşçi, 67 kilogramda bronz madalya kazanarak ülkeye milli gururu yaşattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya'nın sporcuları her gün tarihi başarılar elde ediyor. Kulübümüzün yetiştirdiği başarılı sporculardan Ensar Karacak, İstanbul'da düzenlenen turnuvada bronz madalya elde edip şehrimizin gururu olmuştur. Organizasyonda tarihi bir puanla birinci olan Milli Takım'ımızı ve takıma başarısıyla destek olan Sakaryalı sporcumuzu tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Büyükşehir'in güreşçisi ülkeye milli gururu yaşattı
Büyükşehir'in güreşçisi ülkeye milli gururu yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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