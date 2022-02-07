Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı - Haberler Ekonomi
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Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan "Aydın Çiftçi Merkezi" nde ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimlerine devam ediliyor.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan "Aydın Çiftçi Merkezi" nde ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin üretimlerine devam ediliyor.

Çiftçi Merkezi'nde 1.5 yıl önce deneme üretimine başlanan kuşkonmazlardan bu yıl erkenci hasat da yapıldı. Böylelikle Ocak ayı içerisindeki Aydın Tarım Fuarı'nda da Büyükşehir Belediyesi'nin standında yer verilen kuşkonmazların Aydın ikliminde her türlü hasadının yapılabileceği gösterilmiş oldu.

Katma değerli ürünler üretmek isteyen Aydın çiftçisinin önünü açmak için kurulan "Aydın Çiftçi Merkezi" bu misyonunu her geçen gün farklı bir ürünle yerine getiriyor. Aydınlı çiftçilere üretimi yapılan tarım ürünleriyle ilgili eğitimlerin de verileceği merkezde yapılan dikimler Aydın'ın arazilerinin ne kadar verimli olduğunu bir kez daha kanıtladı. 1.5 yıl önce deneme üretimlerine başlanan kuşkonmazdan bu yıl erken hasat ürün de alındı. Böylelikle bakımında ilgi isteyen, doğru bakımla uzun süreli verim elde edilebilen kuşkonmazın da Aydın iklimine uygun olduğu gösterilmiş oldu. Ekonomik değeri oldukça yüksek olan kuşkonmaz iç piyasada değerlendirilmesinin yanı sıra ihraç da ediliyor.

"Aydın Çiftçi Merkezi"nden edinilen deneyimi yakın zamanda bütün Aydınlı üreticilere ve üretime yönelmek isteyen vatandaşlarla paylaşmak istediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merkezin Aydın'ın tarımsal üretiminde köşetaşı olacağının altını çizdi. - AYDIN

Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı

Büyükşehir'in Çiftçi Merkezi'ndeki kuşkonmazlardan erkenci hasat yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Özlem Çerçioğlu, Çiftçi, Hasat, Aydın, Ekonomi, Haber

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