Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı - Haberler
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Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yavru alabalık üretim tesisi faaliyete geçti.

PASİNLER, ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yavru alabalık üretim tesisi faaliyete geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Pasinler-Köprüköy kara yolu üzerinde inşası tamamlanan yavru alabalık üretim tesisi, çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, balıkçılık sektörünü kentte zirveye taşıyacak olan bu yatırımla kentin alabalık üretiminde bir merkez olacağını belirtti.

Tesiste 350 bin yavru alabalığın bulunduğunu ve göletler yaptıklarını aktaran Sekmen,"Birkaç ay içerisinde açılışını yapacağımız bu tesisimizle Erzurum, alabalıkta bölgenin merkezi olacak. Bununla sınırlı kalmayıp il genelindeki 500 gölet ile baraj, akarsu ve derelere toplam 1 milyon yavru alabalık bıraktık." ifadelerini kullandı.

Sekmen, balıkçılık sektörüne katkıda bulunmak için çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini kaydetti.

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

Erzurum'daki yavru alabalık üretim tesisi faaliyetine başladı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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