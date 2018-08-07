Büyükşehir'den Kaş'a 4 Yılda 363 Milyon TL'lik Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi alt yapıdan üst yapıya Kaş'ta hizmet seferberliği sürdürürken, ilçeye 4 yılda 363 milyon 725 TL'lik yatırım yaptı.

Antalya turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Kaş'ta alt yapı sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçede kanalizasyon, içme suyu hattı, yağmur suyu kanalı döşeme çalışmalarını tamamlayarak 4 yılda yaklaşık 128 milyon TL'lik alt yapı yatırımı yaptı. Kaş'ta gerçekleştirilen 1254 kilometrelik yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Bölge halkının hayalleri gerçek oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına devam ettiği dev yatırımlarla Kaş'ın değeri artıyor. Kaş'ın yıllanmış sorunlarından biri olan Bezirgan-Kalkan Yolu büyük ölçüde tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölge halkının 50 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Yatırım bedeli 2 milyon 300 bin TL olan projeyle Bezirgan Mahallesi ile Kalkan Mahallesi arasındaki 9 kilometrelik yol 6 kilometreye düşecek. Bu sayede 50 yıldır yolun yapılmasını bekleyen vatandaşlar rahat ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacak.

Kaş'ın merkezine yeni bir yaşam alanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Ağullu'da, 6 milyon 599 TL yatırımla modern bir otogar projesini de hayata geçiriyor. Kaş'ın merkezinde farklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen otogar projesi içerisinde kapalı otopark, pazar yeri ve Belediye binası da yer alacak. Bu yapıların üstüne ise işyerleri yapılacak. Kemer Mahallesi Sinekçi Mevkiindeki Şehit Kamil Temel Kabasekizi Camii'nin minare yapım işi ve çevre düzenlemesini de tamamlanarak halkın kullanımına açıldı.

Kınık'a Türkiye'nin en büyük hali yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kaş'a yönelik en önemli yatırımlarından bir tanesi de Kınık Toptancı Hali olacak. Kınık Ovalı ve Yeşilköy Hallerini aynı çatı altında toplayacak proje 150 milyon TL'ye mal olacak ve içerisinde cami, sosyal tesisler ile soğuk hava deposu da bulunacak.

Büyükşehir Kaş'ta tarımı da ihmal etmiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi eğitimden sağlığa, kültürden spora Kaş'ta her alanda olduğu gibi tarıma da önemli destek veriyor. Torosların zirvesinde 1500-2000 metre yükseklikte açılış gerçekleştirilen Yaylaçavdır Kapalı Sistem Sulama Tesisi ile Kaşlı üreticiler tarla ve bahçelerini çok rahat bir şekilde sulayabilme imkanına kavuştu. Daha önce kuru tarım yapan Yaylaçavdırlılar artık sulu tarıma geçerek sebze, meyve ve seracılık da yapabilir hale geldi. Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL'ye mal olan proje ile dağlardaki kaynaktan alınan sulama suyu 24 kilometrelik boru hattı ile Yaylaçavdır'a kadar getirildi.

Kaş dünya çapında bir marka olacak

Kaş'ın Sütleğen Mahallesi'ndeki kapısına kilit vurulan sağlık ocağını devralarak, hizmete açan Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm bu projelerin yanı sıra Sütleğen'de bir düğün salonu, Ova'da çocukların ve gençlerin bir araya gelebileceği çok amaçlı kullanılabilecek bir spor salonu, Çavdır'da da kültür merkezi gibi projeleri de hayata geçirecek. Dalış, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, yayla turizmi, Kaputaş Plajı gibi değerleriyle dünyanın her yerinden turistin ilgi odağı olan Kaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ile değer kazanacak ve dünya çapında bir marka olacak. - ANTALYA