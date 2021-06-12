Büyükşehir'den doğa yürüyüşü eğitimi
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Büyükşehir'den doğa yürüyüşü eğitimi

Büyükşehir'den doğa yürüyüşü eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, doğa yürüyüşü eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, doğa yürüyüşü eğitimi verildi. Eğitimde doğadaki insanın neler yapması gerektiği anlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Deniz Şube Müdürlüğünde doğa yürüyüşü eğitimi düzenledi. Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Dr. Ebru Cücü Açıkalın ve Todoks Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yıldırım'ın verdiği eğitimde, doğadayken nelere dikkat edilmesi anlatıldı. Pandemi döneminde doğaya olan ilginin artması ile insanların doğaya zarar verdiğinin belirtildi eğitimde, doğa yürüyüşünün özünün doğaya saygı olduğu vurgulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sarısu-Gökdere- Gedeller- Hacısekiler- Akdamlar- Gökçam ve Doyran'ı içine alan birkaç etaptan oluşan yaklaşık 38 km uzunluğunda doğa yürüyüş ve bisiklet rotası olan Yeşilçam Yürüyüş Yolu'nu anlatan proje sorumlusu ve yürütücüsü Dr. Ebru Cücü Açıkalın, yürüyüş yaparken doğanın korunması gerektiğine dikkat çekti. Açıkalın, doğa yürüyüşünün özünün saygı olduğunu belirterek, "Kentlilik bilinci ile insanların doğayı koruması gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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