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Büyükşehir'den Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha

Ankara Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesisleri'ne modern bir saha inşa etti.

Büyükşehir'den Ankaragücü'ne anahtar teslim modern saha
13.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesisleri'ne modern bir saha inşa etti. Kullanılamaz durumda bulunan futbol sahası, FIFA standartlarına uygun olarak yenilendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne desteği sürüyor. Maddi açıdan zor günler yaşayan MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesisleri'nde bulunan sahasını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, modern sentetik çim saha (FIFA Recommended Star 1) inşa etti.

Başkan Yavaş'tan spora ve sporcuya destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın spor ve sporcuya verdiği destek kapsamında ocak ayında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi. Mart ayında Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkılmasının ardından yapımına başlanılan sentetik çim saha tamamlanarak MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne devredildi.

2 bin sporcu faydalanacak

Eğitim kurumlarının yanı sıra amatör ve profesyonel spor kulüplerinin taleplerini imkanları ölçüsünde karşılamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te sporun gelişmesine yönelik projelere hız verdi. FIFA standartlarında olan ve 60 günde bitirilerek MKE Ankaragücü Spor Kulübe teslim edilen sahada, MKE Ankaragücü'nün spor okuluna ve altyapısına bağlı genç futbolcular daha sağlıklı şartlar altında antrenman yapma imkanına kavuştu.

Yapımı tamamlanan sahadan 400'ü altyapı sporcusu olmak üzere spor okuluna kayıtlı öğrencilerle birlikte toplam 2 bin sporcunun faydalanacağı sahada antrenmanlara başladıklarını belirten MKE Ankaragücü Spor Kulübü Altyapı Genel Koordinatörü Cengiz Paça, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şu sözlerle teşekkür etti:

"Büyükşehir Belediyemizin Ankaragücü'ne destekleri kapsamında Tandoğan Sahamız yenilendi. FIFA standartlarında 103'e 68 metre ebatlarında modern sahamızda pazartesi gününden itibaren antrenmanlarımıza başladık. Uzun yıllardır atıl durumda olan sahamızın tekrar kullanıma açılması Ankaragücü Kulübü ve altyapısı için bir milattır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere kulübüm, futbolcularımız ve aileler adına teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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