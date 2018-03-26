Büyükşehir Bisiklet Takımı Gaziantep'ten Çifte Zaferle Dönüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Uluslararası Salcano Gaziantep MTB Cup yarışlarında çifte zafer elde etti. Junior kategoride yarışan Halil İbrahim Doğan 1'inciliği elde ederken; Okan Aydoğan ise 3'üncülük kürsüsünde yer aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun takviminde yer alan Uluslararası Salcano Gaziantep MTB Cup yarışlarında çifte zafer elde etti. Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team adına Junior kategoride yarışan Halil İbrahim Doğan 1.'liği elde ederken; Okan Aydoğan ise 3.'lük kürsüsünde yer aldı. Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Halil İbrahim Doğan, "Sezona iyi hazırlandık ve iyi bir takımımız var. Henüz sezonun başındayız ve takım olarak çok daha iyi işler başaracağız. Ben bugün 1. oldum ama takım arkadaşım başlangıçta bir kaza yaşadı ve arkasından büyük bir mücadele örneği göstererek yarışmayı 3. olarak tamamladı. Kaza olmasa çok daha iyi bir sonuç yakalayabilirdik ama sezon uzun ve bunu gösterecek birçok fırsatımız olacak. Sakarya adına ter döktüğüm için çok mutluyum. Her anlamda profesyonel bir yapının içerisindeyiz. Bu da bizi daha fazla motive ediyor" dedi.

Yarışın başında talihsiz bir kaza yaşamasına rağmen 3. Olan Okan Aydoğan ise, "Mücadeleden asla vazgeçmeyerek kendimi ve takımımı kürsüye taşıdım. Yaşadığım kazanın üzüntüsü olsa da bu başarı hepimizi teselli etti. Takımımızda çok iyi bir hava var. Ahmet Örken ve Anton Sıntsov gibi yıldız isimlerle aynı takımda olmak bizi çok mutlu ve motive ediyor. Daha iyi sonuçlar alacağımızdan eminim" diye konuştu. - SAKARYA