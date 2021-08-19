Büyükşehir Belediyesporlu gençlerden 3 Türkiye derecesi
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Büyükşehir Belediyesporlu gençlerden 3 Türkiye derecesi

Büyükşehir Belediyesporlu gençlerden 3 Türkiye derecesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, U-16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması'nda 3 adet Türkiye derecesi aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, U-16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması'nda 3 adet Türkiye derecesi aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu'nca Mersin'de düzenlenen U- 16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması'nda mücadele etti. U-18 Olimpik Deneme Yarışması'nda mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Mehmet Eren Karayaz yüksek atlamada, Kerem Özdemir ise cirit atmada Türkiye 2'ncisi oldu. U-16'da 200 metre koşuda ter döken Ceylin Yavaşal da Türkiye 3'ncüsü oldu. U- 16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması'nda 3 farklı kategoride yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları toplam 3 Türkiye derecesi ile Denizli'yi gururlandırdı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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