Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye

24.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:47
Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye

Türkiye Basketbol Ligi'nde 12.hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lider konumda olan Akhisar Belediye Basketbol'u Kurtdereli Spor Salonu'nda ağırlıyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 12.hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lider konumda olan Akhisar Belediye Basketbol'u Kurtdereli Spor Salonu'nda ağırlıyor.

Liderlik koltuğunu çok yakından ilgilendiren bu karşılaşmada, Büyükşehir Belediyede eksik isim bulunmuyor. Kendi evinde henüz maç kaybetmemiş olan yeşil mavililer ligi bu şekilde de tamamlamak istiyor. Takım kaptanı İsmail Çevik, Akhisar maçı hakkında " 1 maç eksikleri olmasına rağmen lider durumda olan Akhisar takımı, sahaya bizim gibi her şeyini koyan takımlardan. Takımca kötü oynadığınız günler olabilir ama kötü savaştığınız günler olamaz ideolojisini benimsemiş iki takımın rekabetini izleyeceğiniz bir maç olacağını düşünüyorum. Gönül isterdi ki şu virüs belası olmasın ve kendi evimizde dolu tribünlerin desteği ile bu maçı oynayalım. Ama kısmet işte biz yine de takımımız için, bu şehir için, terimizin son damlasına kadar savaşacağız" açıklamalarında bulundu.

26.12.2020 Cumartesi günü saat 16: 00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF Tv'den yayınlanacak. - BALIKESİR

Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye
Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Serdar Ortaç İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:16:45. #1.15#
title