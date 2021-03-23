Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

23.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:20
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör İsmail Kartal ile prensipte anlaştık. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin İsmail Kartal. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisi, Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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