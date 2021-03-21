Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

21.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:41

Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da beklenen oldu. Küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Erzurumspor, Süper Lig'de 27 puanla 19. sırada bulunurken, oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
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