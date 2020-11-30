Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

30.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:55

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-2 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını bildirdi. Mehmet Özdilek, bu sezon takımından ayrılan 9. teknik direktör oldu.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

10 HAFTADA 9 TEKNİK ADAM

Mehmet Özdilek'in Erzurumspor'dan ayrılmasıyla, bu sezon Süper Lig'de 9. kez bir teknik direktörün görevine son verilmiş oldu.

İşte o çalıştırıcılar;

Bayram Bektaş (Kayserispor)

Eddie Newton (Trabzonspor)

Tamer Tuna (Antalyaspor)

Mert Nobre (Gençlerbirliği)

Mehmet Altıparmak (Kasımpaşa)

İrfan Buz (Kasımpaşa)

Robert Prosinecki (Denizlispor)

Mehmet Özdilek (BB Erzurumspor)

Fuat Çapa (Ankaragücü)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Ariana Grande Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Falcao Okan Buruk Caner Erkin Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:08:28. #1.14#
title