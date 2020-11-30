Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-2 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını bildirdi. Mehmet Özdilek, bu sezon takımından ayrılan 9. teknik direktör oldu.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

10 HAFTADA 9 TEKNİK ADAM

Mehmet Özdilek'in Erzurumspor'dan ayrılmasıyla, bu sezon Süper Lig'de 9. kez bir teknik direktörün görevine son verilmiş oldu.

İşte o çalıştırıcılar;

Bayram Bektaş (Kayserispor)

Eddie Newton (Trabzonspor)

Tamer Tuna (Antalyaspor)

Mert Nobre (Gençlerbirliği)

Mehmet Altıparmak (Kasımpaşa)

İrfan Buz (Kasımpaşa)

Robert Prosinecki (Denizlispor)

Mehmet Özdilek (BB Erzurumspor)

Fuat Çapa (Ankaragücü)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu