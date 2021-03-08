Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda 3-1 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, kümede kalma mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Costa'nın kırmızı kartına, mağlubiyetten daha çok üzüldüğünü ifade eden Bakkal, "Önümüzde Trabzonspor maçı var. Costa cezalı duruma düştü. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Leo'nun ayağına çarpıp ağlara giden ilk gol takımı şaşırttı. İlk yarı fazla pozisyon üretemedik. İkinci yarıya golle başladık. Fırsatlarımız oldu. Aatıf'ın, Emrah'ın pozisyonları oldu. Ancak duran top diyebileceğimiz pozisyonda ikinci golü yedik. Maalesef olmadı. Beraberliğe üzülecekken 3-1 mağlup olduk. 13 maç var önümüzde. Ben bu takımın başına geldiğimde kötü durumdaydık. Daha önümüzde uzun süre var. Buradan dersler çıkarıp vazgeçmeyeceğiz. Ben vazgeçmem oyuncularım da vazgeçmeyecek" dedi.

ÜNAL KARAMAN: CAMİAMIZI MUTLU EDEN SONUÇLAR ALIYORUZ

Göztepe Teknik Direktör Ünal Karaman ise 3 puanı alan takımı kutlayarak sözlerine başladı. Ünal Karaman, "Bizim için zorluk derecesi yüksek bir müsabakayı da geride bıraktık. Oyuncularımı kutluyorum. Saha içinde kendilerine ve camiaya yakışır şekilde oynadılar. Son haftalarda beklenen puanları aldık. Şükürler olsun, daha da rahat ve geleceğe güvenli bakacak pozisyondayız. Ancak bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Çalışmaya ve öğrenmeye devam edeceğiz. Eksiklerimizi azaltmak için aynı şevkle çalışacağız. Herkes insan, oyuncuların hepsi birbirine saygılı. Bu arkadaşlığın karşılığı sonucu camiayı mutlu edecek sonuçlar elde ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum. Aynı istek, arzu ve disiplinle önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ