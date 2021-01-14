Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1

14.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:55
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat TemelAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis(Dk. 71 Salih), Berkan (Dk. 83 Ceyhun), Tayfur (Dk.83 Efkan), Bakasetas (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Davidson, Babacar(Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat Temel

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Fatih, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis(Dk. 71 Salih), Berkan (Dk. 83 Ceyhun), Tayfur (Dk.83 Efkan), Bakasetas (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Davidson, Babacar(Dk. 73 Umut)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kayacan, Emrah(Dk. 64 Cenk Ahmet), Donald (Dk.46 Kamkang), Gökhan (Dk. 87 Muhammed), Sadiku (Dk. 80 Özgür), Arturo Mina, Macahit, Oltan, Brahim (Dk. 46 Novikovas), Mehmet Murat, OsmanGOLLER: Dk.14- Dk. 57 Babacar, Dk.24 Caulker, Dk. 77 Davidson (Aytemiz Alanyaspor) – Dk.7 Oltan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)SARI KARTLAR: Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor) – Oltan, Mehmet Murat, Arturo Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 şenerek çeyrek finale yükseldi7'nci dakikada sağdan gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Oltan kale önündeki karambolden yararlanarak topu ağlara gönderdi: 0-1.14'üncü dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu ceza alanı içinde rakibinden kapan Siopis, ortadaki Babacar'a aktardı. Babacar'ın şutu ağlarla buluştu. Öncesinde faul şüphesiyle VAR'a giden hakem Ramazan Keleş, Siopis'in önce topa müdahale ettiği gerekçesiyle golü verdi: 1-1.23'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içindeki Berkan'ın savunmadan sıyrılarak vuruşunda top direkten geri döndü.24'üncü dakikada Alanyaspor, sağ köşeden Bakasetas ile korner kullandı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.53'üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tayfur topla buluştu. Tayfur'un savunma arkasından sıyrılarak kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.57'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tayfur ceza sahası dışından topu sağdaki Fatih'e verdi. Fatih, topu savunma arkasında sızan Babacar'a aktardı. Babacar kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-1.67'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Tzavellas topla buluşurken topu arkasındaki Berkan'a verdi. Berkan'ın kaleye sert şutu kalecide kaldı.77'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza sahası yayında topla buluştu. Savunmayı geçen Davidson'un şutu üst direğe çarparak girdi. Ancak yardımcı hakemin ofsayt uyarısının ardından golü iptal eden hakem Keleş, VAR'ın uyarısıyla golü verdi: 4-1.90+2'nci dakikada gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına sızan Oltan topla buluştu. Oltan'ın vuruşu ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal edildi.

Karşılaşma Alanyaspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.


- Antalya
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Donald Trump Şehir Hastanesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 4-1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 21:07:55. #1.15#
title