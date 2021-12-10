Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Erkan Akbulut (xx), Deniz Turgut (xx)

Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Cisse ve Diop'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

87'nci dakikada Benhur sağ kanattan kazandığı topu ceza sahası içerisinde Diop ile buluşturdu. Diop'un vurduğu şut direkten ağlarla buluştu: 2-0.