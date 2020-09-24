Büyükşehir 47 Bin 927 trafik levhası üretti
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Büyükşehir 47 Bin 927 trafik levhası üretti

24.09.2020 20:36 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:40
Büyükşehir 47 Bin 927 trafik levhası üretti

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümüne, 13 ilçe, 569 mahalleye sahip olan Muğla'da vatandaşların güvenli yollarda seyahat etmesi için yol, düşey, yatay işaretleme, yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, yol çizgi uygulamalarına aralıksız devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde...

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümüne, 13 ilçe, 569 mahalleye sahip olan Muğla'da vatandaşların güvenli yollarda seyahat etmesi için yol, düşey, yatay işaretleme, yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, yol çizgi uygulamalarına aralıksız devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 133 bin 042 adet trafik levhası montajı gerçekleştirdi. Bu levhaların 47 bin 927 adetini kendi baskı makinesi ile üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi levhaları kendisi üreterek yaklaşık 1 milyon lira tasarruf etmiş oldu.

İl geneline 133 Bin 042 trafik levhası montajı yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada il genelinde yapılan çalışmalarda kullanılan trafik levhalarının toplamının 133 bin 042 olduğu, bu levhaların 47 bin 927 adetinin 2015 yılında belediyeye kazandırılan levha baskı makinesi ile yapıldığını ayrıca baskı makinesi ile alımı yapılan Laminasyon makinesi sayesinde de 2 yıl kullanım ömrü olan levhaların kullanım ömrünün 10 yıla kadar uzatıldığı bildirildi. - MUĞLA

Büyükşehir 47 Bin 927 trafik levhası üretti
Büyükşehir 47 Bin 927 trafik levhası üretti
Büyükşehir 47 Bin 927 trafik levhası üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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