Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonasında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek
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Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonasında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonasında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek

Ukrayna'da 27 Nisan'da başlayacak olan Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonasına Türkiye 8 sporcuyla katılacak.

Ukrayna'da 27 Nisan'da başlayacak olan Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonasına Türkiye 8 sporcuyla katılacak. 8 sporcudan oluşan A Milli takımın 5 sporcusu Erzincanlı.

Büyükler Avrupa Badminton Şampiyonasında Türkiye'yi Erzincan'dan Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, Emre Sönmez ve Mehmet Çapar temsil edecek.

Milli takım antrenörlerinden Murad Sönmez, "A Milli Takıma Erzincanlı 5. sporcunun temsil etmesi bizi çok mutlu etmiştir. Bu şampiyonaya uzun dönemdir planlı bir çalışma programıyla hazırlandık. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için ter dökeceğiz inşallah. Ülkemizi temsil edecek kafiledeki diğer sporcular ise Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Emre Lale. Antrenörümüz ise Çağatay Taşdemir" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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