Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı
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Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHABüyükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı.

24.12.2019 03:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 03:49
Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Büyükçekmece Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, ve ambulans sevk edildi. Karnından yaralanan ve durumu ciddi olan bekçi hastaneye kaldırılırken içinde 3 kişinin olduğu otomobili yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı
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