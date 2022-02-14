Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

Denizli'de büyükbaş hayvancılığının mevcut durumunu değerlendirmek, yaşanan problemleri ve söz konusu problemlerin çözümüne yönelik atılabilecek adımları görüşmek için sektör temsilcileri bir araya geldi.

Denizli'de büyükbaş hayvancılığının mevcut durumunu değerlendirmek, yaşanan problemleri ve söz konusu problemlerin çözümüne yönelik atılabilecek adımları görüşmek için sektör temsilcileri bir araya geldi.

Denizli genelinde büyükbaş hayvancılığının mevcut durumunu değerlendirmek, yaşanan problemleri ve söz konusu problemlerin çözümüne yönelik atılabilecek adımları görüşmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü brifing salonunda sektör temsilcileri ile bir araya gelindi. Toplantıya İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, Denizli HAYKOOP Başkanı Mehmet Varol, Denizli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Münir Altınbaş, yetiştiriciler ve ilgili teknik personel katılım sağladı.

Sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini bildirdiği toplantı, il genelinde büyükbaş hayvancılığının bir adım öteye taşınmasına yönelik yapılabileceklere dair değerlendirme ile tamamlandı. - DENİZLİ

Büyükbaş hayvancılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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