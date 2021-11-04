Ülke karıştı! Dünya bir numarası Çinli tenisçi Peng, başbakan yardımcısının cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti - Haberler Spor
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Ülke karıştı! Dünya bir numarası Çinli tenisçi Peng, başbakan yardımcısının cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Shaui Peng'in cinsel tacize uğradığı haberi Çin'i karıştırdı. Dünya eski bir numarası Shuai Peng, eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti.

Çin'in gelmiş geçmiş en önemli spor figürlerinden olan Peng Shuai, eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin cinzel tacizine uğradığını açıkladı. ülkenin sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo'ya açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajı paylaştı.

Büyük skandal! Dünya bir numarası tenisçi Çinli Shuai Peng, başbakan yardımcısının tacizine uğradığını iddia etti

MESAJ SİLİNDİ

Eurosport'un haberine göre; internetin devlet kontrolü altında olduğu Çin'de gönderi, yayınlandıktan yaklaşık yarım saat sonra silindi. Ancak gönderi silindikten sonra Çin'in sıkı kontrol edilen internetinde Peng'in adının aranması arttı ve ekran görüntüleri özel WeChat grupları ve iMessage üzerinden paylaşıldı.

İLK ÇİNLİ

Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon, 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayarak o dönem dünya bir numarasına yükselen Shuai Peng, bunu başaran ilk Çinli tenisçi olmuştu.

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