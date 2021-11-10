Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı

Gençlerbirliği ve Hacettepe, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü dolayısıyla saat 09.05'te İlhan Cavcav Tesisleri'nde anma töreni düzenledi.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki anma törenine ilişkin, "Hacettepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, teknik ekibi ve futbolcularının yanı sıra Gençlerbirliği ve Hacettepe Spor'un personellerinin yer aldığı törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından tören, İstiklal Marşı ile sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

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